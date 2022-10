Dopo 2 settimane di agonia morto il giovane rimasto coinvolto nell'incidente a Ornago

Il 12 ottobre era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Ornago. Dopo quasi due settimane di agonia all'ospedale San Gerardo di Monza - dove era stato trasferito in elisoccorso - per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Si è spento nella serata di mercoledì 26 ottobre Stefano Castro, residente a Burago Molgora. Purtroppo le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi. Sconvolto il piccolo comune della Brianza dove il giovane viveva. Increduli e devastati dal dolore i parenti e gli amici del giovane motocilclista.

Il giovane era giunto in ospedale già in condizioni molto gravi. Era stato operato, trasferito in Neurorianimazione e poi in Terapia intensiva ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo.