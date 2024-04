Tragedia nel torrente: si tuffa per soccorrere il cane ma annega

Si è gettato in acqua per salvare il cane ma non è più riemerso.

La tragedia questa mattina, 25 aprile, intorno alle 9.30, quando su richiesta del 118 gli specialisti fluviali dei vigili del fuoco di Menaggio insieme ai colleghi sommozzatori di Milano e a un elicottero del nucleo di Malpensa sono intervenuti a Porlezza, nel Comasco, dov'era stata segnalata una persona che era entrata in acqua per soccorrere un cane in difficoltà, nel torrente Cuccio, e non era più riemersa.

Le squadre dei vigili del fuoco si sono immediatamente mobilitate per avviare le operazioni di ricerca e soccorso. Dopo aver scandagliato accuratamente il fondale, i soccorritori hanno recuperato un uomo di 34 anni, di nazionalità francese, morto nonostante i ripetuti tentativi di tenerlo in vita e l'immediato trasporto in ospedale con l'elicottero.

Un testimone oculare, che ha cercato di intervenire in aiuto del 34enne, è rimasto sotto shock ed è stato assistito dai sanitari.