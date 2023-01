Ha un malore in ufficio: morto un 50enne

Ancora una persona stroncata da un malore in Brianza. Aveva 50 anni l'uomo che oggi, venerdì 27 gennaio, è morto mentre si trovava al lavoro. Un malore improvviso nell'ufficio di Carate Brianza in via Aspromonte dove l'uomo si trovava.

Il 50enne si è sentito male poco le 14. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto serie. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Carate Brianza. Ma, purtroppo, per lui non c'era più nulla da fare. Il 50enne è giunto in ospedale in arrestato cardiaco: vani i tentativi di rianimarlo, proseguiti anche in pronto soccorso. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Negli ultimi giorni la Brianza conta già altri lutti per malori. Martedì è morto Patrizio Billio (ex calciatore del Monza) 48 anni, e mercoledì Davide Cereda di 51 anni architetto ed ex vicesindaco di Besana Brianza.