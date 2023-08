Batterio della legionella: muore un uomo di 81 anni

Un anziano 81enne di Bresso è morto di legionella il 27 luglio in ospedale, ma la notizia è stata resa nota solo nelle scorse ore. L'uomo - come riferiscono i collegji di MilanoToday - aveva altre malattie croniche e usciva poco di casa. Non è stata trovata legionella nell'acqua del suo condominio, ma in una torre di raffreddamento a 500 metri di distanza. È improbabile che le cose siano correlate.

Le autorità sanitarie non hanno confermato il legame tra la torre e il decesso e ritengono che si tratti di un caso isolato, tipico del periodo estivo in cui il batterio si diffonde più facilmente. Gli impianti di condizionamento e il maggior uso di docce favoriscono le contaminazioni.