È morto il 90enne investito da un'auto a Monza

Ieri 28 ottobre alle ore 11:20 circa in via Tiepolo angolo via Santa Caterina da Siena a Monza si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un pedone e un auto. Il pedone, novantenne residente a Monza è stato trasportato all'ospedale San Gerardo in condizioni di coscienza, in codice giallo. Le sue condizioni si sono rapidamente deteriorate e nel primo pomeriggio è deceduto. La donna che guidava l'auto, una Chevrolet modello Kalos ha 43 anni ed è residente anche lei a Monza. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a stabilire l'esatta dinamica dei fatti. La donna sarà formalmente indagata per il reato di omicidio stradale.