È morto Adriano Poletti, l'ex sindaco di Agrate Brianza

“Gli eroi son tutti giovani e belli. Eravamo più giovani, non spetta a noi dire se eravamo anche belli... Certo non eravamo eroi ma, insieme a tanti amici, volevamo un mondo migliore e ci impegnavamo per questo. E tu, Adriano, ci hai mostrato la strada con l'esempio, l'impegno e la competenza. Ciao Adri, che la terra ti sia lieve”.

Con questo post su Facebook Roberto Invernizzi, ex presidente della provincia di Monza e Brianza, ha ricordato Adriano Poletti ex sindaco di Agrate che è scomparso nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre. Un volto molto noto e amato nella cittadina brianzola dove per ben 10 anni ha ricoperto il ruolo di sindaco. Ma anche un volto noto e stimato nella politica brianzola e nel Pd. Poletti, 65 anni, esponente di spicco dei dem brianzoli è stato sindaco di Agrate dal 1999 al 2009 e consigliere provinciale dal 2009 al 2014.

Poi nel 2016 era stato colpito da una emorragia cerebrale che aveva profondamente scalfito la sua salute. Nel corso degli anni una lenta ripresa e la partecipazione ad alcuni eventi pubblici in quella Agrate che è sempre rimasta nel suo cuore. Purtroppo nella giornata di ieri le condizioni dell’ex sindaco sono peggiorate: Poletti è stato ricoverato all’ospedale di Desio dove nella notte è morto.