Il Monza piange Antonio, il suo super tifoso

"Buon viaggio Antonio, per sempre uno di noi". Cosi l’AC Monza ha salutato sul suo profilo Facebook Antonio Lo Giudice grande tifoso dei bagaj morto prematuramente a causa di una malattia.

Come riferiscono i colleghi di Monza News Antonio Lo Giudice, 57 anni, era un grande tifoso del Monza e del Milan. Tanto da mostrare con gioia e con orgoglio quello scatto che era riuscito a fare insieme ad Adriano Galliani all’U-Power Stadium di Monza. Purtroppo un destino crudele lo ho strappato presto all’affetto dei suoi cari, dei suoi amici e dei suoi compagni di tifo sugli spalti del Monza. Antonio è morto per una malattia contro la quale aveva combattuto con forza e con coraggio. Tante le dimostrazioni d’affetto nei confronti del super tifoso. Tantissime le persone che mercoledì 8 marzo lo hanno voluto salutare per l’ultima volta.