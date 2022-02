Addio ad Armando Pioltelli, volto storico della sinistra monzese

"Uniti sio vince". Era questo il motto di Armando Pioltelli, volto storico della politica monzese che si è spento sabato 12 febbraio all'età di 72 anni.

Da sempre attivo e appassionato aveva iniziato la sua carriera politica, ancora giovanissimo, nelle fila della Democrazia proletaria prima e in Avanguardia operaia poi. Da sempre presente nella vita politica cittadina aveva militato nel Partito comunista italiano e in Rifondazione comunista. Poi con la nascita del Pd era diventato segretario cittadino dei dem.

Un volto molto noto soprattutto tra i banchi del consiglio comunale di Monza dove è rimasto fino al 2012. Una vita spesa per la famiglia, il lavoro (era stato operaio alla Pirelli e nel frattempo si era diplomato seguendo le serali all'Hensemberger, poi era diventato impiegato tecnico), e la politica monzese. Nei banchi del consiglio comunale si era dimostrato "pioniere" nel racconto di quello che avveniva a Palazzo. Per alcuni anni aveva raccontato on line le cronache dei consigli comunali firmandosi "Armando uniti si vince". Numerose le dimostrazioni di cordoglio da parte della politica che lo ricordano come persona onesta e leale, sempre pronta al confronto e alla critica costruttiva

I funerali verranno celebrati martedì alle 15.30 nella chiesa di San Rocco.