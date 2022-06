Addio a Frank, il batterista "del Parco"

Incantava con la sua musica chi lo incrociava, a passeggio nel Parco. Francesco Frank Di Carlo - per tutti il batterista del Parco - è morto all'età di 53 anni, stroncato da una malattia.

Di Carlo, cantautore fino a che un tumore alla gola non lo ha privato della voce e batterista, abitava a Villasanta. A dare l'annuncio sono stati amici e conoscenti e la notizia della sua scomparsa venerdì sera ha lasciato attoniti tutti coloro che in qualche modo avevano incrociato il suo sorriso e le sue note. Perchè anche se non riusciva più a cantare, la sua voce arrivava lo stesso: con la musica. "La sua forza, generosità e determinazione al bene hanno lasciato il segno in tutti coloro che l’hanno conosciuto" lo ricordano.

Il suo "palco" per anni è stato proprio il parco, immerso nel verde, sotto un albero nel crocevia dei sentieri dopo il ponte dell'ingresso di Villasanta. Qui lo incrociavano runner, podisti, famiglie e bambini a cui regalava qualche momento di svago con la sua batteria e il suo amplificatore.

"Avrebbe desiderato continuare a farlo, ma è stato chiamato altrove e allora … continuiamo noi a desiderare di realizzare un mondo di amore e di armonia, come faceva lui con la sua musica e la sua vita, con le sue band e con i suoi cani … e con la sua meravigliosa Cristina Zedda. Sabato nella Chiesa di Santa Anastasia a Villasanta, alle ore 15.30, ci saranno anche alcuni dei suoi amici musici a salutarlo" si legge nel messaggio di cordoglio apaprso sui social.

"Rimarranno sempre con noi le tue note più belle" si legge ancora in un commiato.