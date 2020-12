Busnago, 64enne trovato senza vita vicino all'auto: a stroncare l'uomo forse un malore

Un uomo di sessantaquattro anni è stato trovato senza vita, a terra, vicino alla sua auto nella mattinata di giovedì 31 dicembre a Busnago. La telefonata ai soccorsi è scattata intorno alle 6.45 quando qualcuno ha notato il corpo dell'uomo a terra vicino all'auto accesa, con la portiera aperta, all'altezza di via Delle Industrie, un'area commerciale del comune brianzolo a ridosso della provinciale Monza-Trezzo.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Vimercate insieme a un'ambulanza e un'automedica inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in codice rosso: purtroppo per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

A stroncare il sessantenne, residente nel Comasco, a Ponte Lambro, e in servizio presso società di vigilanza, potrebbe essere stato un malore fatale, forse un arresto cardiocircolatorio che lo avrebbe sorpreso in auto al termine del proprio turno di lavoro. Dal veicolo al momento sembra non mancare nulla. I carabinieri hanno rinvenuto il portafogli e il computer portatile ancora all'interno dell'abitacolo e circa un'ora prima del dramma l'uomo avrebbe fatto una telefonata al figlio. Ma a quell'ultima chiamata nessuno ha mai risposto. Indagini in corso.