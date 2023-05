E' morto il cane salvato nel Villoresi

Non ce l'ha fatta purtroppo il cane salvato martedì pomeriggio nell'acqua del canale Villoresi a Monza. In via Ferraris, intorno alle 13.30 del 23 maggio, la segnalazione di alcuni passanti aveva fatto accorrere i poliziotti con due volanti della questura di Monza, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Un uomo di 38 anni, di Muggiò, si è gettato nel canale Villoresi per soccorrere il suo cane, caduto nell'acqua mentre stavano passeggiando.

I soccorsi, secondo quanto ricostruito dalla questura, erano stati allertati poco prima da due 18enni che mentre passeggiavano lungo le sponde del canale, avevano notato la presenza di un cane nelle acque, particolarmente mosse e agitate, e, di lì a poco, avevano visto l’uomo gettarsi in acqua per soccorrerlo. Ma, mentre il cane era stato tratto in salvo da alcuni passanti che si trovavano sulla sponda opposta, l’uomo era rimasto in balia della forte corrente e non riusciva a raggiungere la sponda. Così i due giovani 18enni avevano gettato nel canale una corda, trovata lì accanto, per cercare di aiutare il 38 enne che, seppur con qualche difficoltà, riusciva ad aggrapparsi alla corda e, con l’aiuto dei due, ad uscire dall’acqua.

Il cane è stato poi trasportato presso una clinica veterinaria per le cure del caso e il padrone è stato invece accompagnato all'ospedale San Gerardo, al fine di escludere eventuali emorragie interne conseguenti i graffi e tagli che si era procurato in acqua. Il 38enne è stato dimesso nella mattinata di mercoledì, con prognosi di 10 giorni mentre il cane, nonostante le cure ricevute presso la clinica veterinaria, purtroppo non ce l’ha fatta.