Tragedia in cantiere, morto un uomo

Dramma sul lavoro in Brianza. Nel pomeriggio di giovedì 15 settembre ad Arcore, all'interno di un cantiere in via Umberto I, un uomo di 57 anni è morto, dopo essere stato sorpreso da un arresto cardiocircolatorio. La chiamata di emergenza ai soccorsi era scattata poco dopo le 13 sul posto insieme alla polizia locale e ai carabinieri si era precipitata un'ambulanza del 118 insieme a una automedica.

L'operaio è stato soccorso e il personale sanitario ha iniziato le manovre salvavita che sono proseguite anche durante il trasferimento a sirene spiegate in codice rosso in ospedale. Per l'uomo però, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è deceduto ancora prima di arrivare in pronto soccorso.

In cantiere, ad Arcore, gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica del tragico incidente e al momento, dal comando, fanno sapere che non rilasciano alcuna informazione in merito all'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e sono in corso accertamenti per far luce sulle cause all'origine del decesso. Tra le opzioni al vaglio anche la possibilità che a causare l'arresto cardiocircolatorio che ha portato alla morte dell'operaio sia stata una scarica elettrica.