Ritrovato senza vita il corpo del carabiniere scomparso

Purtroppo l'esito è stato dei più tragici.

È stato trovato il corpo senza vita del carabiniere scomparso dallo scorso 24 maggio da Lambrugo. Le operazioni di ricerca erano partite subito coinvolgendo in primis gli uomini dell'Arma ma anche la protezione civile, i vigili del fuoco con la polizia locale, le unità cinofile che hanno concentrato le ricerche in una zona boschiva tra Lambrugo (Como) e Costra Masnaga (Lecco) che costeggia il fiume Lambro. Oggi 30 maggio la notizia del suo ritrovamento non lontano dalle zone dove erano state avviate le ricerche. In questo momento le indagini sono aperte e non si esclude che possa essersi trattato di un gesto estremo. Si attendono le ricostruzioni ufficiali.

Il maresciallo Luca Nesti aveva 55 anni ed era il comandante della stazione carabinieri di Costa Masnaga.

Notizia in aggiornamento.