Uomo muore carbonizzato in un parcheggio in Brianza

Un uomo è morto, carbonizzato nel sottoscala di un parcheggio, all'alba di giovedì 20 aprile a Seregno. In via Odelaschi, nei pressi del centro storico è stato ritrovato il corpo divorato dalle fiamme di una persona. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 6.30: sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

Secondo quanto al momento ricostruito il rogo si è sviluppato nel sottoscala di un parcheggio interrato dove aveva trovato ricovero un senzatetto - allo stato non identificato - che, a causa delle fiamme, è deceduto. Nell'incendio non risultano invece coinvolti veicoli e non sono stati rilevati danni strutturali.

A condurre le indagini sono i carabinieri della compagnia di Seregno che sono intervenuti sul posto con i militari della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa. L’allarme scattato per il fumo che arrivava dal parcheggio. Poi la macabra scoperta.