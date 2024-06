Il vicino non risponde da giorni, uomo trovato senza vita in casa a Seveso

Da giorni non lo incrociavano più e nemmeno lo vedevano uscire di casa o aprire le finestre. E quando hanno notato che non apriva più nemmeno la porta se si suonava il campanello e non rispondeva alle telefonate si sono preoccupati sempre più, segnalando la vicenda alla polizia locale.

E hanno fatto la tragica scoperta. A Seveso nella mattinata di lunedì 3 giugno un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita in casa propria.

Gli agenti della polizia locale, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti in una villetta in via Pordenone: qui i pompieri hanno fatto accesso all'abitazione, forzando l'ingresso. Per l'uomo, classe 1947, purtroppo, non c'era ormai più nulla da fare. E' stato trovato senza vita nel letto della sua camera da letto. Del caso è stato informato il pm di turno e la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Il 76enne viveva da solo in città.