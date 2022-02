Monza saluta il suo storico droghiere: è morto Cirla

"La persona più buona e positiva che abbia mai conosciuto. Non abbiamo mai visto la tristezza nei tuoi occhi ma sempre la speranza anche nei momenti più difficili. Battuta facile che strappava sempre un sorriso, un inguaribile combinaguai seriale. Ciò che resta è l'amore con il quale ti prendevi cura di tutti noi, sempre. Non sarà la distanza a farci dimenticare il tuo affetto e tutto ciò che ci hai insegnato, la cura verso il prossimo. Rimarrai qui nel cuore e nella tua amata drogheria affianco a noi. Ciao papi".

Questo il messaggio che le figlie Michela e Beatrice hanno postato sulla pagina Facebook della storica drogheria Cirla di via Zucchi. Ugo Cirla, 73 anni, è morto dopo una vita dietro al bancone della storica drogheria nel centro di Monza. Una vera e propria istituzione, un punto di riferimento per chi è alla ricerca di prodotti di nicchia e di qualità. Un negozio molto noto e amato da grandi e piccini. Intere generazioni di monzesi (ma non solo) sono cresciuti con le caramelle e le leccornie acquistate nella drogheria di famiglia che il papà di Ugo Cirla aveva rilevato dal precedente titolare del negozio che, in un primo momento, si trovava in via Italia.

Una vita dietro al bancone: sempre sorridente ed orgoglioso di quell'attività. Poi cinque anni fa ha passato lo scettro alle figlie che, accanto alle innovazioni hanno lasciato inalteratro quel tocco particolare ed elegante che il papà Ugo da sempre aveva portato nella sua drogheria. Tantissime le dimostrazioni di affetto postate sulla pagina social della drogheria Cirla dove viene ricordata la professionalità e la profonda umanità di Ugo.

I funerali verranno celebrati domani martedì 1 marzo alle 10.45 nel Duomo di Monza.