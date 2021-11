Cogliatese in lutto: morto in un incidente il vice allenatore della prima squadra

Il calcio brianzolo è in lutto. Ieri. martedì 23 novembre, è morto in un incidente stradale Cristian Sportolloni, vice allenatore della prima squadra di calcio de La Cogliatese.

A dare il triste annuncio la stessa società sportiva con un post sulla pagina Facebook: "Apprendiamo con incredulità la tragica ed improvvisa notizia della scomparsa di Cristian Sportolloni. Non riusciamo ad esprimere quello che proviamo in questo momento. Il direttivo, gli allenatori e La Cogliatese tutta esprimono la loro vicinanza alla famiglia del caro Sporte. Allo staff e ai ragazzi della prima squadra l'abbraccio di tutti noi".

Come riporta QuiComo la tragedia è avvenuta sulle strade di Figino Serenza: il 45enne è rimasto coinvolto in un incidente pressoché frontale sulla strada SP39 poco prima delle 13.30. L'impatto non è stato particolarmente violento ma l'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio.

Si presume sia stato colto da un malore e che proprio per questo motivo possa avere sbandato. Nonostante i soccorsi e l'intervento dell'elicottero del 118 Sportolloni è giunto all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in condizioni critiche. L'uomo non ce l'ha fatta e poco dopo i medici hanno dichiarato il suo decesso.

In pochi mesi questo è il secondo grave lutto per la società sportiva brianzola: a settembre era morto Andrea Gualdoni, collaboratore e allenatore de La Cogliatese.