Abbandonata tra l'immondizia, è morta la cucciola trovata tra i rifiuti in Brianza

Non ce l'ha fatta la cucciolina di maltese salvata giovedì a Cesano Maderno, in Brianza, dopo essere stata abbandonata tra l'immondizia. A notare la cagnolina - che aveva meno di due mesi - è stato un operatore ecologico mentre era intento a cambiare il sacchetto in un cestino dei rifiuti. L'uomo ha subito allertato le autorità competenti per trovare una sistemzione al cucciolo che è stato accolto dal canile Fusi di Lissone.

Dopo la segnalazione e le immagini della cucciolina postate in rete erano state tantissime le famiglie e i cittadini disposti ad adottare l'animale tanto che il canile Fusi che aveva accolto la cagnolina prima della presa in carico del servizio veterinario di Ats aveva istituito un numero dedicato alle richieste di adozione. L'animale però purtroppo non ce l'ha fatta.

La cucciolina di maltese - spiegano da Ats - aveva meno di due mesi ed era malata: una grave forma di gastroenterite e in stato di ipotermia probabilmente a causa del freddo preso dopo essere stata abbandonata al freddo, tra i rifiuti.