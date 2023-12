Morto a 54 anni Daniele Carniel, l'addio all'instancabile volontario brianzolo

Sempre in prima linea per aiutare gli altri. Instancabile e infaticabile: trovava sempre la soluzione per risolvere un problema e tendere una mano a chi aveva bisogno. Daniele Carniel, vicepresidente dell'associazione Amici del Masciocco, di Camparada, attiva da anni sul territorio e organizzatrice della tradizionale sagra brianzola, è morto a causa di un malore improvviso all'età di 54 anni.

A ricordarlo è stata la stessa associazione con un messaggio di cordoglio e alcune fotografie che ritraggono Carniel impegnato in diverse attività organizzate dall'ente no-profit, tra cui la cucina. "Siamo ancora qua, con gli occhi gonfi, la voce rotta e un dolore immenso a dare una notizia che mai avremmo voluto dare. Purtroppo il nostro caro vicepresidente Daniele Carniel ci ha lasciati. Da tutti conosciuto come Chiafu, era il nostro elettricista nonchè tuttofare. Dotato di quella capacità innata di risolvere i problemi, quando c'era un'emergenza sapevi che lui ci sarebbe stato e che l'avrebbe risolta in poco tempo" scrivono.

"Armato delle sue forbici, dei suoi cacciaviti e delle sue fide fascette, si aggirava tra la cascina sempre attento a quello che succedeva durante la sagra e durante tutte le nostre iniziative, pronto a dare il suo supporto, anche dietro i fornelli. Non c'era veramente nulla che non sapeva fare. Un problema elettrico? Un salame o un arrosto da affettare? Spadellare una pasta o un piatto di casoncelli? brindare e gioire? Bastava gridare il suo nome affinché lui si presentasse puntualmente per svolgere il suo dovere in maniera impeccabile".

"Dietro ad un carattere forte e deciso come il suo si celava una persona estremamente buona, altruista, sempre pronta ad intervenire e che sapeva sdrammatizzare anche con una risata o una battuta. Ora siamo qui, per l’ennesima volta in balia di un dolore che sarà impossibile da soffocare. Un dolore ingrato, ignobile che nuovamente è tornato a rompere un’armonia che stavamo ricostruendo pian piano e con fatica. Vogliamo però cercare di ricordarti con un sorriso, consci che ora lassù avranno trovato il miglior “aggiustatutto” che si possa mai desiderare. Ciao Chiafu, fai buon viaggio e salutaci Tefe!" hanno scirtto.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale e dei colleghi

A ricordare Daniele Carniel, volontario anche dell'oratorio di Lesmo, è stata anche l'amministrazione comunale di Camparada. "A nome dell’intera comunità, esprime il proprio cordoglio all’Associazione “Amici del Masciocco” ed ai familiari per l’improvvisa scomparsa di Daniele. Lo abbiamo conosciuto come volontario in tutte le edizioni della Sagra, ma non solo; la disponibilità e la passione per gli altri sono stati un tratto distintivo della sua vita che ce lo conserverà caro nei cuori" si legge nel messaggio pubblico di commiato.

"Sconvolti e increduli" si sono detti anche i colleghi della Emme Esse, l'azienda che si occupa di diagnostica per immagini nel settore sanitario dove da anni Carniel lavorava. "Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo" hanno scritto in un post.

I funerali sono in programma domenica 24 dicembre nella parrocchia di Lesmo alle ore 14.30. Lascia i genitori, la sorella e la fidanzata. E un vuoto incolmabile negli amici, nei colleghi e in tutto coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.