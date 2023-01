Morto l'architetto ed ex vicesindaco Davide Cereda

I familiari, gli amici, i colleghi e i tanti conoscenti sono sotto choc. Questa mattina, mercoledì 25 gennaio, è morto improvvisamente Davide Cereda storico militante della Lega che a Besana Brianza aveva anche ricoperto il ruolo di vicesindaco dal 2009 al 2014.

Cereda aveva 54 anni. Il decesso questa mattina, molto probabilmente a causa di un malore, mentre si trovava nella sua casa di Meda. Nato a Besana Brianza Cereda dopo la laurea al Politecnico di Milano, aveva lavorato per diverse amministrazioni comunali: a Cesano Maderno (2010-2018) come dirigente dell'Area Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese, come funzionario responsabile dell'area tecnica all'interno del Comune di Missaglia (1998-2009), come funzionario responsabile dell'area tecnica a Lesmo (1996-1998) e, in qualità di libero professionista, nei campi della progettazione urbanistica attuativa, progettazione architettonica paesaggistica ed edilizia, direzione lavori. Da alcuni mesi poi il ritorno in Brianza, nel comune di Meda, dopo aver lavorato dal 2018 al 2022 nel comune di Lecco come dirigente dell'Area 8 (Sviluppo, urbano, economico e infrastrutture).