Addio a Davide, il 32enne di Concorezzo morto a Bologna

Gli amici e i familiari sono sconvolti per la morte prematura di Davide Solina. L'uomo, 32 anni, originario di Concorezzo dove ancora risiedono i suoi familiari e gli amici di sempre, è morto nei giorni scorsi a Bologna dove si era trasferito per lavoro. Davide lavorava come responsabile della programmazione e della qualità per una nota compagnia di assicurazioni.

Un volto solare e allegro, grande tifoso del Monza, Davide era conosciuto e amato a Concorezzo dove aveva lasciato i suoi affetti. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla mamma e al fratello e sui social dove è stata diffusa la notizia.

Il funerale del giovane concorezzese sarà celebrato oggi mercoledì 10 agosto, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale dei santi Cosma e Damiano.