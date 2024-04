Morto a 102 anni don Emilio Caprotti, decano dei preti monzesi

Una vita tutta all'insegna della chiesa - tanto d'aver detto messa fino a 100 anni - quella di don Emilio Caprotti, decano della chiesa monzese e fondatore dell'Aso San Rocco, spentosi a 102 anni.

Nato a Monza il 16 febbraio 1922, era tornato a vivere nella sua città natale dopo essere andato formalmente in pensione al raggiungimento dei limiti d'eta, a 75 anni di età. Abitava nella casa di famiglia in via Bellini ed era sacerdote residente della parrocchia di San Pio X, facente parte della comunità pastorale "Ascensione del Signore" che comprende anche le parrocchie di San Biagio e Santa Gemma.

Amatissimo dai fedeli, fino a cento anni compiuti non aveva mai rinunciato a celebrare la messa del mattino in parrocchia, senza disdegnare di fermarsi poi a dialogare e a condividere il momento della colazione con loro. Ordinato sacerdote dal cardinale Ildefonso Schuster il 31 maggio 1947, era stato assegnato in prima battuta all’oratorio maschile di San Rocco, a Monza, come coadiutore per otto anni, e poi ne aveva trascorsi altri 12 all’oratorio femminile di Corsico (nell’hinterland milanese).

La fondazione dell'Aso San Rocco

Grande amante dello sport e convinto del valore educativo che la pratica sportiva riveste per i giovani, proprio nel quartiere monzese di San Rocco aveva fondato nel 1947 l’Aso (Associazione sportiva oratoriana), di cui per un periodo era stato anche presidente. Tuttora esistente e attiva sul territorio con il nome di Aso San Rocco, l’associazione sportiva dilettantistica ha mantenuto la missione datale proprio da don Caprotti, ovvero "formare uomini e non sportivi, cercando attraverso lo sport di educare e di non credere nell'ideale della vittoria a ogni costo", facendo in modo che "per i ragazzi del nostro quartiere attraverso lo sport maturino sentimenti di lealtà, gratuità, rispetto e collaborazione".

Da Corsico era poi stato trasferito a Meda dov’era rimasto per 28 anni: “Già vicario della parrocchia Santa Maria Nascente a Meda per tanti anni e ora residente presso la comunità pastorale Ascensione di Monza, all’età di 102 anni don Emilio Caprotti è tornato alla casa del Padre - si legge nel post che gli hanno dedicato sui social gli oratori della comunità pastorale locale - Lo ricordiamo in particolare nel suo servizio in parrocchia per la costante presenza presso il santuario del Santo Crocifisso, la visita alle famiglie e l’impegno nelle Acli”.

I funerali a Monza

Nella serata di ieri, 7 aprile, i parrocchiani monzesi si sono trovati per recitare un rosario in sua memoria nella chiesa di San Pio X, dove oggi pomeriggio, 8 aprile alle 15 sono stati celebrati i funerali alla presenza del parroco don Umberto Oltolini (che lo ha definito "uomo dalla fede e dalla formazione solide e dalla volontà di ferro"), del vicario generale monsigonr Franco Agnesi e di tutti gli altri preti della comunutà pastorale e di quelli che lo hanno conosciuto.