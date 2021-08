Addio al dottor Baccalin, noto urologo e sportivo monzese

Per i suoi pazienti era il dottor Andrea Baccalin, stimatissimo urologo in servizio all’ospedale San Gerardo di Monza. Per gli amici e per gli sportivi era il cestista della Forte e Liberi prima, e della Di.Po Vimercate dopo.

Nella giornata di domenica 22 agosto si è spento Andrea Baccalin, storico urologo all’ospedale monzese. Classe 1956 a Monza era noto anche per il suo impegno politico: nel 2012 si era presentato alle amministrative appoggiando la lista civica “Monza c’è” che sosteneva l’allora candidato sindaco dottor Marco Mariani.

Ma per il mondo sportivo, come si legge sulla pagina Facebook della Di.Po Vimercate “Andrea è stato protagonista nei primi grandi momenti del basket Vimercatese, culminati con la promozione della DiPo in serie C1 nel 1985 - si legge nel ricordo di Dario Colombo -. Fu Pino Ribolini, suo mentore, a volerlo a Vimercate dopo i trascorsi nelle giovanili della Forti e Liberi Monza. La squadra prima del singolo, sferzante, a volte cattivo per motivare i compagni ma sempre leale e disponibile per il bene del gruppo”.

Poi una vita dedicata al lavoro, così che dai vecchi campi della Di.Po Baccalin ha smesso di tirare.

“Nella Di.Po. attuale nessuno credo lo abbia conosciuto se non chi vi scrive e pochi altri. Auspico solo che in ogni squadra giovanile della nostra Società possa crescere almeno un Andrea Baccalin - si legge ancora - magari non un campione dalle grandi doti tecniche, ma un compagno di squadra su cui poter contare sempre e del quale difficilmente faresti a meno.Ciao Andrea! È stato un piacere giocare con te....”.

Anche la storica società sportiva monzese ha salutato con un post sui social il dottor Baccalin “atleta storico di Forti e Liberi e una delle colonne del nostro gruppo master”.

Le esequie del dottor Baccalin sono state celebrate oggi, lunedì 23 agosto nella chiesa di Vedano al Lambro.