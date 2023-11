L'addio a Emanuele Lo Bue: "Ema" è morto a soli 23 anni al San Raffaele

Emanuele Lo Bue è morto all'ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite. Aveva 23 anni e da quando aveva 6 anni viveva su una sedia a rotelle e con la constante assistenza di qualcuno. Questo perché durante un intervento per un'appendicite, nel 2007 sempre al San Raffaele, il suo cervello è rimasto senza ossigeno per 15 minuti.

La sua storia era divenuta nota grazie alla famiglia, residente a Cologno Monzese, alle porte della Brianza. Il piccolo Ema, che fin dai primi anni di vita sognava di fare il carabiniere, sull'esempio di Salvo D'Acquisto, col tempo era diventato militare onorario. E col tempo, tanti membri delle forze dell'ordine meneghine avevano imparato a volergli bene come uno di loro.

Si è spento venerdì 17 novembre dopo una settimana in ospedale. I funerali di Ema sono stati celebrati sabato 18 novembre nella chiesa di San Marco e Gregorio a Cologno Monzese. L'ultimo addio col calore della sua famiglia e della comunità che gli era stata accanto in questi 23 anni di vita. Su un sito aperto per chiedere sostegno e dare visibilità alla sua storia, Eleonora Crespi, madre di Ema, raccontava la vicenda del figlio con queste parole:

"Emanuele - scriveva la mamma - il 10 aprile del 2007 entrò all'ospedale San Raffaele di Milano per una semplice operazione di appendicite, ma durante la preanestesia, non si sa ancora esattamente per quale motivo, è rimasto in anossia per 15 minuti o più, successivamente è rimasto in terapia intensiva per 2 mesi e ha subito l'asportazione della teca frontale perché la pressione endocranica è aumentata a dismisura. Il 28 maggio 2007 è stato dimesso con la corteccia celebrale distrutta, il cervello a macchia di leopardo, senza osso frontale e in stato di coma neurovegetativo e ricoverato presso la clinica riabilitativa 'La nostra famiglia' di Bosisio Parini, in provincia di Lecco".