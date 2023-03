L'ultimo abbraccio della Croce Rossa al suo Enzo

Il Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana piange il suo Enzo. Lutto nella sede di via Pacinotti per la morte di Enzo Suglia, volontario e dipendente della CRI cittadina. "Ciao Enzo - si legge sulla pagina Facebook del Comitato -. Questa per noi, oggi che ti dobbiamo forzatamente salutare, è un’immagine simbolo. Si vede il sorriso, si vede l’affetto che nutrivi verso tutti noi, si vede la simpatia grazie alla quale abbiamo imparato ad apprezzarti. Sono tanti i ricordi che ci legano a te. Ti abbracciamo forte. Fai buon viaggio".

Tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi che si sono susseguiti sui social. Tutti lo ricordano come un amico, un professionista gentile, sorridente e disponibile con tutti. Numerosi gli aneddoti di momenti di volontariato vissuti insieme, degli interventi di soccorso e delle tante attività alle quali Suglia aveva partecipato. “Ciao Enzo - scrive Emanuele -. Da lassù ci guiderai e ci proteggerai , incontrerai tante altre persone della grande famiglia CRI che ti volevano bene , e da lassù ci darai la forza di continuare in quello che crediamo nel cuore ed in quello che portiamo sulla schiena ogni volta che facciamo servizio. Ciao amico mio”.