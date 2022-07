Tragedia in montagna: muore un escursionista brianzolo

Una gita in montagna terminata in tragedia. Questa mattina, sabato 23 luglio, ha perso la vita un uomo di 41 anni di Brugherio in trasferta con un amico al Pian de l'Aser nella Bergamasca.

Come riferisce il Soccorso alpino e speologico della Lombardia "l'uomo stava percorrendo il sentiero che porta al rifugio Brunone. Era con un amico e stavano salendo quando si sono fermati per prendere dell’acqua in una valletta. Mentre stava scendendo però ha perso l’equilibrio ed è precipitato per una settantina di metri".

Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso di Sondrio, e sono state attivate le squadre della VI Orobica del Soccorso alpino. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Purtruppo, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Notizia in aggiornamento