È morto l'ex sindaco di Besana Brianza

Il comune di Besana Brianza è in lutto. È morto l'ex sindaco Vittorio Gatti. La morte è avvenuta oggi, venerdì 10 giugno. L'annuncio direttamente sulla pagina Facebook del comune brianzolo.

Vittorio Gatti, classe 1944, imprenditore ma prima ancora appassionato di politica aveva fin da subito militato in Forza Italia. L'ultima apparizione ufficiale alcuni mesi fa in consiglio comunale. "Con profonda tristezza devo comunicarvi che è venuto a mancare Vittorio Gatti - scrive il sindaco Emanuele Pozzoli sulla pagina Facebook del comune -. Ex sindaco, consigliere comunale ma soprattutto uomo di grande generosità e amore per la nostra città. Ho portato le condoglianze di tutta la nostra comunità alla famiglia. Ho disposto che le bandiere del nostro Comune siano a mezz'asta in segno di lutto".

La politica brianzola si è immediatamente stretta intorno alla famiglia e ha ricordato il grande lavoro svolto da Gatti.

"Oggi piango un amico, una grande sindaco, una brava persona. Vittorio Gatti era un esempio per tanti. Mi mancheranno i tuoi consigli preziosi e il tuo sorriso accogliente. Ci mancherai tu, tantissimo", scrive l'assessore regionale Fabrizio Sala. Tante le dimostrazioni di affetto anche dei suoi concittadini che lo ricordano come una persona garbata, cordiale e che amava anche scherzare.

I funerali verranno celebrati lunedì 13 giugno alle 14.30 nella basilica di Besana Brianza.