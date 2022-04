È morto don Mario, il monzese fondatore di Radio Maria e Radio Mater

Lutto anche nella chiesa monzese. Si è spento all'età di 92 anni don Mario Galbiati, sacerdote monzese che aveva fondato Radio Maria e Radio Mater. Il religioso, nato nel quartiere di Sant'Albino, grande appassionato di basket e di musica era stato ordinato sacerdote nel duomo di Milano nel 1953. Una vocazione nata in famiglia e poi approfondita dai Salesiani e dai Diocesani fino alla sua ordinazione sacerdotale 69 anni fa.

Una vita dedicata alla chiesa e alla predicazione anche attraverso i mezzi di comunicazione: nel 1983 fondò Radio Maria, 11 anni dopo Radio Mater. Due emittenti radiofoniche che nel giro di pochi anni sono diventate un importante punto di riferimento per i fedeli in Italia e nel mondo. "Un’originale esperienza ecclesiale - si legge sul sito della Chiesa di Milano - nata nel segno dell’innata devozione mariana del suo ideatore e al contempo spirituale, culturale e ricreativa, con una programmazione incentrata su preghiera, catechesi e dialogo (la prima ad “aprire i microfoni” alle telefonate da casa), priva di pubblicità e affidata esclusivamente a conduttori volontari. 'Strumento di crescita nella fede per una sempre più efficace testimonianza cristiana': così il cardinale Martini aveva definito Radio Mater". Per i 25 anni di Radio Mater don Galbiati aveva persino ricevuto gli auguri del Santo Padre.

I funerali din don Mario verranno celebrati martedì 19 aprile alle 15 nella chiesa di San Vittore ad Albavilla, il comune in provincia di Como dove il sacerdote monzese aveva iniziato la sua esperienza religiosa. I funerali saranno anticipati alle 14.30 dalla recita del rosario.