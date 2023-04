Il mondo del soccorso brianzolo piange il suo Franchino

Seregno Soccorso in lutto. Ma a piangere la scomparsa di Franco (detto dagli amici Franchino) Viganò è tutto il mondo del soccorso sanitario brianzolo. Franco è morto venerdì 14 aprile, ma l'annuncio e ricordo della sua figura è apparso questa mattina, lunedì 17 aprile, sulla pagina Facebook di Seregno Soccorso.

"Chi l’ha conosciuto ricorda la sua rassicurante presenza, il rispetto per la divisa e la battuta sempre pronta - si legge sul post -. Riservato, amabilmente “burbero”, sempre attento e paterno: a qualunque ora uscivamo di servizio, attendeva sempre il nostro rientro, per accoglierci e farci sentire a casa. Sappiamo che continuerà a farlo, in modo diverso, da un luogo diverso. Sarai sempre con noi. Ciao Franchino".

Tante le dimostrazioni di affetto, cordoglio e di vicinanza alla famiglia nel ricordo di quel volontario tanto amato dai suoi colleghi.