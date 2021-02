Addio al prof. e "bibliotecario" del liceo Zucchi

Gli “zucchini” piangono la morte del professor Giovanni Lucchi, prima insegnante, poi tanti anni di servizio gratuito alla biblioteca del liceo classico di Monza.

Il docente, una vita dedicata all’insegnamento e poi all’attività in biblioteca, era molto stimato e aprezzato dai suoi colleghi. Gli studenti e gli insegnanti lo hanno ricordato e salutato con una lettera pubblicata sul sito della scuola.

“Abbiamo perso un collega coltissimo, appassionato, un amico leale e sensibile, una persona nobile d’animo, generosa e buona - si legge - Ti conosciamo da anni e ti abbiamo sempre voluto bene, mai però quanto tu ne hai voluto a noi. Anche dopo il tuo pensionamento hai continuato a dare il tuo contributo prezioso a scuola alacremente, con discrezione, hai sempre seguito con Marco i numerosi ragazzi che venivano in biblioteca per un consiglio bibliografico, per una ricerca personale, anche solo per una fotocopia: quanta competenza, quanto amore, quanta pazienza”.

Colleghi e studenti ne ricordando anche la dolcezza e il sorriso, e l’insegnamento – vissuto in prima persona – di affrontare le difficoltà della vita sempre in modo propositivo, senza lamentarsi e senza recriminare.