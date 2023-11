È morto il 13enne di Cinisello Balsamo caduto nel lago

Non ce l'ha fatta Ibrahim. Il 13enne di Cinisello Balsamo (Milano) era stato recuperato a dieci metri di profondità dopo un'ora e mezza di ricerche nelle fredde acque davanti al lungolario Piave nel primo pomeriggio di venerdì 17 novembre: nel pomeriggio di sabato sono state spente le macchine che lo tenevano in vita all'interno del reparto di Rianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco. Si tratta del terzo giovanissimo che perde la vita in poco tempo dopo Bubacar e Fatou, entrambi scomparsi durante l'estate.

Le ricerche di Ibrahim

Poco dopo mezzogiorno parecchie squadre si sono portate nella zona del pontile galleggiante installato nella zona dei "gradoni": in acqua sono entrati i sommozzatori arrivati da Milano, chiamati a ritrovare Ibrahim, arrivato in città con il treno e finito nel lago insieme a un amico nonostante la temperatura dell'acqua tutt'altro che mite, sommata al forte vento che ha spirato per tutta la mattina in quella zona. Tutto per un tuffo volontario o come tragica conseguenza di un gioco finito male? Solo le testimonianze degli amici, portati in Questura e poi riportati a casa dai genitori, possono dare una risposta: l'azione sarebbe stata volontaria, ma le indagini della Procura stanno proseguendo. Con i due ragazzini finiti nel lago, sulla piattaforma che si trova vicino alle Caviate c'erano infatti altri tre giovani coetanei.

Ripescato dal lago dai pompieri

Sul posto si è portata la squadra nautica dei Vigili del fuoco, con personale per il soccorso acquatico, squadre da terra e l'elicottero Drago fatto decollare dalla base di Malpensa (Varese).

Come appreso sul posto, il giovane è stato ripescato - in maglietta e costume - in arresto cardiocircolatorio intorno alle 13.45, quasi due ore dopo l'allarme: dopo i tentativi di rianimazione operati sul posto, è stato ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, un'automedica e un'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario: sono stati gli agenti a schermare con il loro corpo la vista del giovane una volta che questi è stato estratto dalle acque.