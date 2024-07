Incendio a Cesano, in due intrappolati tra le fiamme: morto un uomo, la madre è gravissima

Purtroppo non ce l'ha fatta l'uomo di 52 anni martedì mattina è rimasto intrappolato insieme alla mamma di 82 anni nel rogo scoppiato nell'abitazione di Cesano Maderno. In corso Roma, per cause ancora in corso di accertamento, un'abitazione al primo piano di un complesso di corte ha preso fuoco. Le fiamme e il fumo nero pochi minuti prima delle 9 hanno subito avvolto i locali e due persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo essere rimaste bloccate all'interno della casa. Vani i soccorsi per il 52enne che è stato soccorso in arresto cardiocicolatorio nell'abitazione e trasferito d'urgenza all'ospedale di Desio con manovre di rianimazione in corso, dove però è morto. La madre che ha 82 anni ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto, torace, addome e a un braccio. La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118, le forze dell'ordine e i pompieri con due autopompe, un'autoscala, un carro soccorso, un'autobotte e la vettura del funzionario di guardia.