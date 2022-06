L'ultimo saluto all'ingegnere monzese trovato senza vita in un torrente

Si terranno martedì mattina alle 10 a Monza, nella chiesa di Cristo Re, i funerali dell'ingegner Ennio Turconi, 75 anni, trovato senza vita nel greto di un torrente in Valle d'Aosta dopo giorni di ricerche. L'uomo, in villeggiatura con la moglie nella localtà di Valtournenche dove dimorava anche da qualche tempo, dopo essere uscito di casa non aveva più dato sue notizie e la moglie, non riuscendo a rintracciarlo al cellulare, aveva dato l'allarme nel pomeriggio di mercoledì 22 giugno.

Turconi infatti non si è presentato all'appuntamento fissato con la consorte in centro, nella cittadina, e sono iniziate le ricerche. Le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno battuto tutti i sentieri del circondario sopra il paese fino alla nottata di giovedì. Poi il ritrovamento del corpo senza vita dell'ingegnere monzese in un torrente tra le frazioni di Loz e Losanche, a pochi chilometri dall'abitazione di villeggiatura. I funerali sono stati fissati a Monza.