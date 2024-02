Si lancia con la tuta alare dalla parete del Forcellino ma si schianta al suolo: morto un uomo

Tragedia ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Un uomo – di cui al momento non sono state fornite età e generalità – si è schiantato al suolo dopo essersi lanciato con la tuta alare dalla parete del Forcellino. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di mercoledì 21 febbraio. Erano da poco passate le 11.35 quando è scattata la macchina dei soccorsi.

Dalle prime informazioni fornite da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) la chiamata al 112 sarebbe partita da una persona che avrebbe visto un uomo lanciarsi con la tuta alare dalla parete del Forcellino, per poi schiantarsi tragicamente al suolo dopo un volo nel vuoto di circa 300 metri. Sul posto sono giunti immediatamente l’elisoccorso, il soccorso alpino e la polizia di Stato. Purtroppo i tentativi dei sanitari sono stati vani: l’uomo è morto. Da Areu confermano che non si è aperta la vela ma, al momento, non è ancora noto se si tratti di una vela di emergenza di una tuta alare, oppure della vela di discesa da paracadutismo classico.