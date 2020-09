Tragedia a Lazzate, uomo trovato cadavere in via Enrico Fermi: indagano i carabinieri

Tragedia a Lazzate nella mattinata di giovedì 24 settembre: un uomo di 47 anni (C.A.) è stato trovato cadavere in via Fermi.

Tutto è iniziato una decina di minuti prima delle 7, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Ad accorgersi del 47enne e a chiamare i soccorsi è stato un passante che ha visto l'uomo a terra. È subito scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I sanitari del 118, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto trapelato pare che il 47enne, italiano, fosse morto da alcune ore. Secondo i carabinieri della compagnia di Seregno, intervenuti sul posto per i rilievi, si tratta di un decesso per cause naturali.