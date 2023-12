Il mondo della moda in lutto: è morto lo stilista monzese Lorenzo Riva

“Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare. Tuo Lu”. Un semplice messaggio sulla pagina Facebook per ricordare il grande amico e stilista monzese Lorenzo Riva.

Il messaggio carico di affetto e di dolore è stato postato Luigi Valietti, socio e amico del grande stilista monzese che si è spento nella giornata di sabato 16 dicembre a Monza, all'ospedale San Gerardo. Lorenzo Riva, simbolo di eleganza e raffinatezza e profondamente legato alla sua Monza dove era nato 85 anni fa e dove aveva avuto il suo atelier. Una città dove ancora amava passeggiare, con quell’inconfondibile eleganza, ma al tempo stesso semplicità. Una passione per il bello che Lorenzo Riva aveva ereditato dalla mamma, e a 18 anni il debutto nel mondo della moda con l’apertura del suo primo atelier, coinvolgendo la mamma e le 3 sorelle nelle vesti di modelle.

Da Monza ha conquistato le passerelle di tutto mondo diventando famoso soprattutto per le sue creazioni di abiti da sposa. Tantissime le donne del jet set internazionale che hanno indossato i suoi meravigliosi abiti: Isabella Rossellini, Penelope Cruz, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni, Ivana Trump, Mafalda d'Aosta, la principessa Claude de France tanto per citarne alcune. A Monza in tantissimi lo conoscevano e non appena è stata annunciata la sua morte sono arrivate tantissime dimostrazioni di affetto e di cordoglio.