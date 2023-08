Precipita nel vuoto a pochi km dalla meta delle vacanze: morto Luigi Seccia

Si chiamava Luigi Seccia il 78enne di Sesto San Giovanni, alle porte di Monza, l'uomo morto martedì 8 agosto, sulla SS 237, in Trentino, come spiega TrentoToday. È caduto per 50 metri in un dirupo tra il Ponte dei Servi e la galleria che si incontra per andare verso Sarche, il tutto sotto gli occhi della moglie. Una sosta fatale in una piazzola, giusto pochi chilometri prima di arrivare a San Lorenzo in Banale, dove dovevano trascorrere le vacanze.

È stata la moglie a dare l’allarme, dopo aver visto sparire nel vuoto il marito, precipitato nel dirupo a ridosso della strada. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e Soccorso alpino.

L’elicottero ha verricellato nella scarpata il tecnico di elisoccorso con l'equipe sanitaria che, tuttavia, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Una volta recuperata, la salma è stata trasferita alla camera mortuaria di San Lorenzo in Banale. La donna, comprensibilmente sotto shock, ha invece atteso l’arrivo dei familiari giunti dalla Lombardia.