Esce dal supermercato, si accascia a terra e muore: malore fatale per un uomo

Dramma a Seregno nella mattinata di mercoledì 8 giugno. Un uomo di 86 anni è stato sorpreso da un malore fuori da un supermercato ed è morto. Ottantasei anni, il pensionato si è accasciato a terra appena uscito dal negozio, colto probabilmente da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

La chiamata ai soccorsi è partita pochi minuti prima di mezzogiorno e la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato in via Fosse Ardeatine un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario accorso sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. In seguito alla chiamata di emergenza fuori dal punto vendita sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno.