Nova Milanese saluta il suo storico medico di famiglia

"Addio al dottor Luigi Bellotto. L'amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di quello che é stato ‘Il dottore’ per tantissimi novesi. Consigliere comunale per diversi anni e impegnato in prima persona nel mondo del volontariato ci ha lasciato un'importante testimonianza di cosa significhi vivere una vita piena al servizio della comunità. Grazie dottore! Un pensiero particolare va alla famiglia in questo momento di dolore". Questo il post pubblicato nella giornata di oggi, mercoledì 17 agosto, sulla pagina Facebook del comune di Nova Milanese.

Un grazie a un uomo che, con il suo lavoro di medico di medicina generale, ha svolto un importante servizio per la comunità locale. Intere generazioni di cittadini di Nova Milanese lo hanno avuto come medico, in tanti ne hanno ricordato la sua professionalità e bontà. Dimostrazione di affetto, gratitudine e cordoglio anche sulla pagina Facebook del dottor Bellotto.

I suoi amici e i suoi pazienti lo ringraziano e ricordano gli aneddoti di quel medico molto legato alla sua città. Molti lo ricordano per la sua disponibilità, per l'amore e la dedizione che aveva per il suo lavoro. "Lui c'è sempre stato, c'era sempre - scrive una paziente sulla pagina Facebook del dottor Bellotto -. Brontolone e con tutti i suoi fogli appesi in ambulatorio che un po' intimorivano e facevano sorridere, quasi un ‘altolà chivalà’. Era un buon medico, determinato uomo di sinistra, quella sinistra sana, uomo diretto, buono e altruista, con tutte le sue fragilità, non ultima la sua salute".