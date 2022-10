La squadra in lutto: è morto Mauro il mister brianzolo

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. Gettando i suoi atleti e i suoi collaboratori nello sconforto. Grande dolore per la scomparsa di Mauro Picozzi, allenatore dell'Asd Limbiate.

"Se ne va a soli 53 anni un mister apprezzato, un grande uomo - scrive Cosimo Infante, presidente della squadra sulla pagina Facebook della società -. Se ne va un allenatore giovane e innamorato del suo lavoro. L’Asd Limbiate abbraccia la famiglia". Sui social uno scatto che immortala Mauro Picozzi durante una seduta di allenamento insieme ai suoi piccoli atleti per i quali è stato un importante riferimento. E sono tanti i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia anche da parte dei genitori dei giovani calciatori seguiti da Mauro. Ritratti di un uomo buono e disponibile, ma soprattutto modello per i loro bambini e adolescenti. "Una persona unica per gentilezza, professionalità ed educazione... sempre disponibile con i genitori, autoritario ma dolcissimo con i bambini" scrive un papà sulla pagina Facebook dell'Asd Limbiate.

Non solo un punto di riferimento educativo, ma anche un ottimo allenatore e preparatore dal punto di vista sportivo molto amato e stimato non solo sui campi di calcio. Tanti i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati anche sul profilo social del mister.