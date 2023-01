La Brianza saluta il 'suo' vescovo emerito

Nella mattinata di venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, è morto all'età di 86 anni monsignor Gervasio Gestori. Il vescovo emerito della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto Marche era nato a Barlassina l'1 febbraio 1936.

La vocazione quando era ancora un bambino. A 11 anni era entrato nel seminario arcivescovile di Seveso, poi dopo il ginnasio in quello di Venegono Inferiore dove terminò gli studi. Nel 1959 fu ordinato presbitero nel Duomo di Milano dal futuro Papa Paolo VI. Dopo l'ordinazione insegnò lettere alle scuole medie del seminario di Masnago, poi assunse l'incarico di direttore spirituale del seminario di Seveso. Nel 1968 ritornò in cattedra come insegnante di filosofia e storia nel seminario di Venegono Inferiore, l'anno dopo divenne preside del liceo del seminario di Milano.

Nel 1984 il cardinale Carlo Maria Martini lo nominò parroco prevosto a Melzo della chiesa intitolata ai santi Alessandro e Margherita, poi assunse l'incarico di decano del decanato di Melzo. La carriera ecclesiale di monsignor Gestori proseguì come sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, e poi come presidente del Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo.

Come riferisce Wikipedia il 21 giugno 1996 papa Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. Nel 2008 promosse il sinodo diocesano, che concluse solennemente il 20 novembre 2011. Inoltre è stato componente del consiglio per gli affari economici e membro della Commissione episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese della Conferenza Episcopale Italiana, segretario della Conferenza episcopale delle Marche e delegato di quest'ultima per la cooperazione missionaria tra le Chiese e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa. Il 4 novembre 2013 papa Francesco ha accolto la sua rinuncia, presentata per raggiunti limiti di età, al governo pastorale della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

La salma di monsignor Gervasio Gestori da oggi è stata trasferita nella cattedrale di Acquaviva Picena. Domenica 8 gennaio alle 21 verrà celebrata la veglia di preghiera in cattedrale e lunedì alle 15 verranno celebrate le esequie. La comunità parrocchiale di Barlassina lo ricorderà domani sera alle 20.30 con la recita del rosario in parrocchia, e l'11 gennaio alle 20.30 con una messa a suffrugio nella chiesa di San Giulio.