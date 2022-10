È morto in ospedale il motociclista di Carate: aveva 30 anni

Non ce l'ha fatta R.J. il motociclista di trent'anni, classe 1992. Dopo essere stato ricoverato in condizioni disperate è deceduto ieri sera all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era arrivato in codice rosso. L'incidente ieri 28 ottobre a Vedano al Lambro, intorno alle 14.30 lungo viale Cesare Battisti.

Secondo quanto al momento emerso, i due veicoli sembra procedessero in direzione opposta: l'auto viaggiava da Biassono in direzione del capoluogo brianzolo, la dueruote invece percorreva la corsia di senso di marcia opposta. In seguito all'impatto ad avere la peggio è stato proprio il motociclista. Gli uomini dell’officina Agliata di Monza hanno recuperato i mezzi incidentati.

Sul posto insieme alle pattuglie della polizia locale sono intervenuti i soccorsi del 118. Il centauro è stato trasferito in codice rosso all'ospedale e le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. Il giovane centauro residente a Carate è morto nella serata di ieri 28 ottobre.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti.