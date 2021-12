Soccorsi tra Monza e Brugherio, uomo trovato senza vita

Un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di giovedì 30 dicembre all'interno di un terreno. A fare la tragica scoperta sono stati alcuni familiari che hanno trovato l'uomo nella sua roulotte, situata in un campo di proprietà tra Monza e Brugherio. E sono stati i familiari proprio i primi ad allertare i soccorsi.

Intorno alle 14 in via Della Offellera sono giunte un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso insieme agli agenti della Questura di Monza e Brianza. Purtroppo inutile la corsa dei mezzi di emergenza: per il 64enne non c'era ormai più nulla da fare. I poliziotti hanno effettuato i primi accertamenti e al momento pare che il decesso sia legato a cause naturali.

Nella mattinata di giovedì ad Arcore ha perso la vita anche un pensionato di 74 anni: l'uomo è stato sorpreso da un malore al volante mentre era alla guida della sua auto in via Casati. Soccorso dal 118 e dai carabinieri è stato trasferito all'ospedale di Vimercate dove poco dopo poi è deceduto.