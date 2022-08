Morto l'operaio trasportato in ospedale in codice rosso

I tentativi dei sanitari di salvarlo non sono bastati. Poco dopo l'arrivo in ospedale è morto l'operaio, 55 anni residente in Brianza, che questa mattina era stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vimercate.

Erano circa le 11di mercoledì 31 agosto quando sono scattati i soccorsi. Nella ditta di via Cattaneo a Vimercate dove l'uomo sono arrivate l'automedica e l'ambulanza. Fin da subito la condizione dell'uomo è apparsa gravissima. Una corsa all'ospedale di Vimercate in codice rosso. Ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Poco dopo l’arrivo al pronto soccorso è morto.

Sul posto erano arrivati anche gli agenti della polizia locale di Vimercate e i carabinieri.