È morto l'operaio rimasto ferito nel cantiere edile a Monza

È purtroppo deceduto l'operaio 42enne rimasto vittima di un incidente mercoledì 24 aprile in un cantiere in via Giacosa, nel quartiere Cederna, a Monza.

L'uomo, di origini egiziane, era stato colpito in testa da un pezzo di ferro che si è staccato da una delle gru che si trova nel cantiere edile nel quale stava lavorando. La chiamata con la richiesta di soccorso era scattata nel primo pomeriggio e pochi minuti prima delle 15 in via Giacosa erano intervenuti gli agenti della polizia di Stato insieme ai sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso e il personale dell'Ats. Le condizioni dell'operaio 42enne erano apparse fin da subito gravissime e il trasferimento era avvenuto in codice rosso all'ospedale San Gerardo.

L'uomo è morto sabato. Un drammatico incidente sul lavoro sul quale ora sta indagando l'Ats.