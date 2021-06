Triuggio, si è spento padre Mario Zappa missionario in Africa

Si è spento a 81 anni padre Mario Zappa. Il prete, originario di Triuggio, è morto in Africa a Bouar dove da tempo ormai viveva come missionario. Nato a Triuggio nel 1940, padre Zappa era sacerdote da 56 anni. Inizialmente in Italia, impegnato nell’insegnamento ai giovani della congregazione dei Betharramiti e poi missionario in Centrafrica da oltre 25 anni.

La missione in Africa e il ricordo

"Lo ricordiamo per il suo impegno di missionario trascorso ad insegnare in vari seminari nella diocesi di Bouar, di predicatore e aiuto pastorale nella parrocchia betharramita della cittadina, poi nella nuova comunità del Centre Saint Michel per malati di Aids" scrivono in una nota di commiato dal comune di Triuggio.I funerali sono in programma presso la cattedrale di Bouar giovedì 16 giugno alle ore 8.30. Su espressa volontà di padre Mario, la salma sarà tumulata al cimitero dei missionari a La Yolé, un villaggio a pochi chilometri da Bouar dove hanno sede i seminari presso i quali il religioso ha insegnato per molti anni.

"L'Amministrazione Comunale, a nome di tutti i triuggesi, esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia di Padre Mario Zappa e alla comunità dei betharramiti, certa che nessuno dimenticherà la sua testimonianza di servizio, amore per il prossimo e l’impegno da lui profuso per gli ultimi della terra".