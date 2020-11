Lutto per il sindaco di Monza, è morto il padre Emilio Allevi

Lutto in famiglia per il sindaco di Monza Dario Allevi. Nella giornata di domenica 8 novembre è morto Emilio Allevi, il padre del primo cittadino monzese: aveva 96 anni. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza in questo triste momento arrivati al sindaco del capoluogo brianzolo da parte del mondo politico e delle realtà territoritoriali di Monza e Brianza.

Anche l'Ac Monza, appresa la triste notizia, ha voluto esprimere la propria vicinanza al primo cittadino, tifoso biancorosso. "E' mancato Emilio Allevi, papà del Sindaco di Monza Dario Allevi. Tutto l'A.C Monza si stringe commosso accanto a Dario, tifoso biancorosso speciale" si legge in una nota ufficiale divulgata nella serata di domenica dal club.