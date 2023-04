Addio al grande imprenditore delle auto

La Brianza ha perso uno dei suoi imprenditori più illustri e intraprendenti. Nella tarda notte mercoledì 26 aprile si è infatti spento a 81 anni Elia Penati, detto Elio, noto cofondatore e titolare dell'omonima rete di concessionarie d'auto. Originario di Casatenovo, l'imprenditore aveva dato vita alla "Penati Auto spa" partendo dalla piccola officina fondata dal papà e dallo zio negli anni '30. Trasformandola nel tempo nella grande rete di concessionarie automobilistiche oggi rinomatissime in tutto il territorio e portate avanti con i figli e i nipoti a Casatenovo, Cernusco Lombardone e Arcore.

Una vita, quella di Penati, divisa tra i successi lavorativi e l'amore per la famiglia, e arricchita dall'impegno filantropico e culturale, frutto di una grande fede maturata durante gli anni trascorsi al collegio dei salesiani e speso in tante associazioni e organizzazioni locali di promozione sociale come Vera Brianza, Lions club Brianza Colli, Cre pegaso Brianza onlus e Costruiamo il futuro. Chiamato da tutti "dottore", nonostante non avesse frequentato l'università, Penati vantava una grande cultura grazie al grande amore per la lettura. Garbato, sorridente, Penati amava raccontare spesso della sua infanzia nel dopoguerra, dei sacrifici fatti per costruirsi una carriera, e indimenticabili sono diventati i motti con i quali si rivolgeva ai collaboratori. Fra tutti "Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi".

Penati lascia la moglie Nuccia e i figli Emanuela, Simona, Luca, Laura, i generi, la nuora e 5 nipoti. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo anche sui social. "Ciao Elia detto Elio. Buon viaggio... Grazie di tutto. R.I.P. Preghiamo per te" il messaggio postato dai suoi collaboratori. Le esequie si svolgeranno sabato 29 aprile alle 14,30 nella chiesa prepositurale di San Giorgio a Casatenovo.