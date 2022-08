La Briantea84 piange la morte del suo presidente

Lutto per la Briantea84: nella giornata di martedì 18 agosto è morto il presidente Alfredo Marson. L'annuncio direttamente sulla pagina Facebook della società sportiva che, nata nel comasco, ha scelto la Brianza monzese come sede delle competizioni.

Infatti al PalaMeda vengono disputate le partite della squadra di basket in carrozzina. Ogni match, come si legge sul sito della Briantea84, richiama almeno 1.200 spettatori ed è oggi "conosciuto e ammirato in tutto il mondo per essere polo di eccellenza nello sviluppo e nella promozione del basket in carrozzina, dall’avviamento sino alla massima espressione della Serie A. Un incubatore di cultura, luogo privilegiato in cui le nuove generazioni hanno la possibilità di crescere con una carta in più: quella della conoscenza. Tutto questo grazie alla grande passione che negli ultimi anni si respira attorno a Briantea84".

Un successo reso possibile anche grazie alla passione e all'impegno del suo presidente Alfredo Marson che prima ancora di essere guida, è stato l'ideatore e il fondatore della società portando avanti con passione e determinazione i valori dello sport e dell'inclusione in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal 1984 è alla guida del club biancocblù che adesso si stringe al dolore dei suoi familiari

Le esequie di Alfredo Marson verranno celebrate in forma privata.