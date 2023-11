Malore fatale in una stanza del motel: morto un ragazzo di 33 anni

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 33 anni che nella notte di domenica si era sentito male in una stanza di un motel a Vimercate. La chiamata di emergenza al 118 era partita poco prima delle due di notte e sul posto si erano precipitati i carabinieri della compagnia di Vimercate, ambulanze e mezzi di emergenza con la presenza anche dei vigili del fuoco.

A chiedere aiuto è stata la ragazza che era insieme al giovane. Per il ragazzo, residente a Brugherio, non c'è stato nulla da fare. Il 33enne, secondo quanto al momento emerso, avrebbe accusato un malore improvviso e al momento dell'intervento dei soccorsi era privo di sensi. Dopo il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vimercate in codice rosso, è stato ricoverato nel nosocomio brianzolo ma le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi ed è deceduto martedì pomeriggio. Sul corpo del ragazzo è stata disposta l'autopsia per far luce sulle cause relative al decesso e sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate.